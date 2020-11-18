وزيرة الهجرة تشارك احتفال الكنيسة بمرور 8 أعوام على تجليس البابا تواضروس

أدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، صلاة القداس الإلهي بكنيسة "العذراء قصرية الريحان"، أقدم كنائس مصر القديمة، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك كإجراء احترازي؛ نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال مشاركتها في احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بمرور 8 أعوام على تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البطريرك الـ"118" في تاريخ باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على كرسي القديس مارمرقس الرسول، وذلك في 18 نوفمبر عام 2012.يذكر أنه البابا تواضروس ولد في 4 نوفمبر عام 1952، وحصل قداسته على بكالوريوس الصيدلة بجامعة الإسكندرية عام 1975 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، كما حصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية من إكليريكية الإسكندرية عام 1983، ودرس دراسات عُليا في الهندسة الصيدلية في جامعة الإسكندرية.