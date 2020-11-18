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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

4 تطبيقات تجلب مزيد من اللايكات على انستجرام

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:39 م
انستجرام
انستجرام
هويدا سعيد
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الحصول على لايكات عبر تطبيق انستجرام يهم الكثيرين، وتقدم "الدستور" مجموعة من التطبيقات التي تزيد لايكات إنستجرام، منها:

1. برنامج Turbo Like for Instagram.

يعتبر من أفضل أنواع التطبيقات لزيادة لايكات انستجرام، ويجلب مزيد من اللايكات الحقيقية والتي تحقق متابعين حقيقيين، فكرته إنك تقوم بالإعجاب على صور ومنشورات الغير ومنها تحصل على عملات ثم تقوم بأنفاق هذه العملات في الحصول على لايكات من الاخرين.


2.برنامج Get Instant Likes

احصل على تطبيق اللايكات السريعة لهواتف الاندرويد على الانستجرام، وهي طريقة جيدة للحصول عليها استخدم هذا التطبيق لزيادة اللايكات والتعليقات والمشاهدات لمنشوراتك وزيادة عدد المتابعين، يمكن لهذا التطبيق جمع الهاشتاجات الأكثر شهرة والمعروفة ودمجها في مشاركاتك لزيادة تفاعلك على الانستجرام


3. تطبيق Likes Plus

من أجل زيادة لايكات انستا بدون باسورد، يمكنك البحث في أي وقت عن تطبيق (Likes Plus) لتطبيق الانستجرام، ويساعدك هذا التطبيق في الحصول على مزيد من النشر لمنشوراتك وصورك.

4. تطبيق IstLike

تم تصميم تطبيق (IstLike) لزيادة لايكات انستا بدون باسورد، وكذلك المتابعين، حيث انه يتضمن القسم الترويجي الرئيسي من هذا التطبيق مكافآت ولايكات ومتابعين، يساعدك هذا القسم في هذا التطبيق على الحصول على اللايكات لمنشوراتك على الانستجرام، في حين أن قسم الهدايا يدور حول دعوة الأصدقاء للحصول على مكافأة الساعة، باستخدام قسم المتابعين، يمكنك الحصول على معجبين لحسابك على الانستجرام.

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