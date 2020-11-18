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مصر

حقيقة منشور يزعم إقرار خصومات برواتب المعلمين المتغيبين لإصابتهم كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:45 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداوله بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي كمنشور يزعم إقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا، مُشددةً على أن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة نهائيًا، مُوضحةً أنه يتم منح المعلم الذي يثبت إصابته بفيروس كورونا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا، ويتم مدها لحين ثبوت سلبية العينة.

وفي إطار حرص الدولة على حماية أعضاء المنظومة التعليمية والطلاب في ظل أزمة كورونا، تم تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية في المدارس، والتي تتمثل في التهوية للفصول والمعامل ومنع تجمعات أولياء الأمور ودخول الطلاب بانتظام، وتطهير الفصول والأسطح المشتركة، فضلًا عن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، كما يراعى التباعد أثناء عملهم في مجموعات وأثناء الفسحة المدرسية، إلى جانب التزام العاملين بالمدارس بارتداء الكمامات، كما سيتم عمل تحليل دوري لبيانات الغياب والحالات المكتشفة، ومتابعة المخالطين للاكتشاف المبكر للحالات والحد من انتقال العدوى، بالإضافة لرفع الوعي لجميع الفئات المشاركة في العملية التعليمية بما فيهم أسر الطلاب.

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