مع توقعات بقرارات عاجلة بشأن كورونا.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي

بدأ قبل قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة أهم الملفات المطروحة على الساحة المحلية والإقليمية.ومن المتوقع أن يتصدر اهتمامات مجلس الوزراء اليوم، الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وما إذا كانت هناك إجراءات عاجلة يجب اتخاذها، على خلفية تفشي الوباء مجددًا في عدد من البلدان الأجنبية.كما يتوقع مناقشة مسودة إقرار غلق المحال التجارية والمقاهي والورش والمطاعم في مواعيد محددة مساءً، وفتحها أيضًا في مواعيد محددة صباحًا، واختلافها صيفًا وشتاءً، وبالمثل اختلافها في المناطق السياحية عن غيرها.أيضًا يناقش المجلس تقرير حالة الطقس لتوجيه الإدارات المعنية في المناطق المتوقع سقوط أمطار بها للجاهزية والاستعداد، وبحث ما إذا كانت هناك إجراءات استباقية يجب اتخاذها من عدمه.كما يتوقع مناقشة وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، مدى سير العملية التعليمية، ومدى التزام الطلاب والمدرسين بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.يناقش المجلس أيضًا سير الأعمال في المشروعات التنموية الكبرى، ومدى جاهزية بعضها للافتتاح والتشغيل قريبًا، مثل مشروعات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصري الجديد.