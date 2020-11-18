سويسرا: إصابات كورونا تصل لـ274 ألفًا و534 حالة

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 274 ألفًا و534 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت زيورخ، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 3664 حالة، وصل عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس عند 169 ألفًا و100 من المصابين حتى صباح اليوم.وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا قبل نحو 38 أسبوعًا.