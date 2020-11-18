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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

20 ألفًا و985 إصابة جديدة و456 وفاة بكورونا فى روسيا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:53 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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سجلت روسيا 20 ألفًا و985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليون و991 ألفًا و998 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا- في بيان اليوم الأربعاء- أن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، حيث تم تسجيل 4174 إصابة في العاصمة موسكو، و2215 إصابة في مدينة سان بطرسبورج خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار إلى أن هناك 25 ألفًا و179 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين في روسيا إلى مليون و501 ألف و83 شخصًا.

وأوضح أنه تم تسجيل 456 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 34 ألفًا و387 شخصًا.

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