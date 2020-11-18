وصول وزير الداخلية العراقى لمنفذ عرعر الحدودى مع السعودية تمهيدا لافتتاحه

وصل وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، إلى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية تمهيدًا لافتتاحه.واستعرض مجلس التنسيق السعودي- العراقي خلال أعمال دورته الثالثة، التي اختتمت أمس، أبرز مستجدات المجلس واللجان المنبثقة منه، واتفق الجانبان على خطة العمل المشتركة المتضمنة المشاريع الاستثمارية بين البلدين.واتفق الجانبان على الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما بما يحقق مصلحة البلدين، كما اتفقا على استئناف عقد اللجان المنبثقة من المجلس واستئناف أعمال الفرق الفنية المختصة لمناقشة المشاريع الاقتصادية في إطار المجلس.وتضمنت أعمال المجلس عقد عدد من الاجتماعات بين الأعضاء تم خلالها توقيع مذكرة إطارية بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية العراقية لتقديم قروض لعدد من المشاريع التنموية في العراق، كما تم توقيع مذكرة تعاون في المجال الصحي بين الجانبين لمواجهة أزمة فيروس كورونا وتقديم المساعدات الطبية للجانب العراقي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.