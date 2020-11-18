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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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بدء أعمال مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه في سوهاج

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:41 ص
شركة مياه الشرب
شركة مياه الشرب
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
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استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج جون هندرسون مدير مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه، ومهدى هندية مدير قسم المرافق والأصول، وذلك لإطلاق إشارة البدء في تنفيذ مشروع الحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "هيئة المعونة الأمريكية" والذى يستهدف تعزيز القدرات وتحسين الأداء التشغيلي والاستدامة المالية، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن المشروع يهدف أيضًا إلى استعادة التكلفة الكلية للتشغيل والصيانة والارتقاء بالكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي في إدارة الأصول وزيادة نسب التحصيل وتقليل فاقد المياه بنسبة 22%.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن المشروع يساهم في تأهيل معامل المياه للحصول على شهادة الأيزو 17025 وترشيد الطاقة وتوفير البرامج الإلكترونية وتطوير مؤشرات الأداء.

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