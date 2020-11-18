رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:45 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
طباعة
استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء على صعود جماعي لدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2167 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13192 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4260 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2967 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، اودن للاستثمارات المالية، دلتا للإنشاء والتعمير، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، شركة النصر للأعمال المدنية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، المصرية للمنتجعات السياحية، 220.8 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، العربية للمحابس، الملتقى العربي للاستثمارات، رواد السياحة-رواد، 325 ألف سهم، 175 ألف سهم، مليون سهم، 684.9 ألف سهم، فيما اشترت مجموعة عامر القابضة 840 ألف سهم.

وفي سياق آخر قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، إعادة مخاطبة الشركة المصدرة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصفتها المساهم الرئيسي بموقف شركة سيمو ولموافاة البورصة بالآتي:
- القوائم المالية اعتبارًا من 30-09-2013.
- تقارير الإفصاح التي توضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة.
- سداد مستحقات القيد بالبورصة، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها، وفى حالة عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات سوف يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد للنظر في إصدار قرار بالسير في إجراءات شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية، كما قررت إدراج أسهم الشركة إلى القائمة (د) مع استمرار إيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدًا الخميس.

كما قررت الموافقة على السير في إجراءات شطب قيد أسهم شركة العبوات الدوائية المتطورة من جداول البورصة المصرية طبقًا لأحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بعد مخاطبتها بموافاة البورصة بالقوائم المالية عن السنوات المالية المنتهية في 2016 و2017 و2018 وسداد المستحقات المالية على الشركة قبل البورصة المصرية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما هو موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة؟

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

التحالف العربي يُحبط استهداف السعودية بصاروخ طراز «سام 6»

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا عابرًا في «المتوسط»

الصور

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

image description

سناء رزق أمينًا مساعدًا لجامعة دمياط

image description

«تجارة أسيوط» تناقش تفعيل أدوار الشباب في المجال العام

الأكثر قراءة

«مذبحة حدائق الأهرام».. شاب يقتل والدته وشقيقته ويطعن زوج أخته

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

إصابة 13 طفلًا ومشرف في انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة بالجيزة

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

إنفوجراف

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

الكونغو تعلن انتهاء تفشي مرض الإيبولا.. أودى بحياة 55 شخصًا

لعشاق البرجر.. خطوات بسيطة تقلل الضرر الصحي

بعد تجديده بـ450 مليون دولار.. فتح متحف الفنون الجميلة في هيوستن

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 18-11-2020

أيام زمان

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

جددت عذابك ليه؟.. مأساة أحمد رامي في الكتابة دون أجر للست

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

بمشاركة 32 دار نشر.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض الأوبرا للكتاب

غدًا.. «الوصية» على المسرح القومي

الجامعة الأمريكية تطلق سلسلة حوارات «لازم نتكلم» لمواجهة التحرش غدا