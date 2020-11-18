خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم «صحة المرأة» (إنفوجراف)

كشفت وزارة الصحة والسكان في انفوجراف عن الخدمات التى تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.وأوضحت أنه يتم توعية السيدات بأهمية الكشف الدورى عن الثدى، كما يتم اجراء الكشف عن الثدى، كما يتم قياس الوزن والطول للسيدات المترددات على نقاط المسح.وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يتم قياس السكر وقياس الضغط وتقديم خدمات الصحة الإنجابية للسيدات.يذكر أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة متواجدة بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية، يوميًا من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً.