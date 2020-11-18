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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تخصص 100 مليون دولار لشراء لقاح كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:35 ص
عمران خان
عمران خان
وكالات
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وافق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، على تخصيص 100 مليون دولار وعلى تسديد دفعة مقدمة لشراء اللقاح في أقرب وقت ممكن.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية أنه علاوة على ذلك، تقرر إعطاء الأولوية لشرائح مختلفة من المجتمع، مثل كبار السن والممارسين الصحيين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، في الحصول على اللقاح الذي سيكون متاحًا بأعداد محدودة خلال موسم الشتاء الجاري.

وأشارت "دون" إلى أن هذا يأتي بالرغم من أنه لم تعلن أي شركة عن تكلفة اللقاح علاوة على ذلك، لم تحصل أي شركة على الموافقة على بيع اللقاح لأن بيانات التجارب السريرية محدودة.

ومع إعلان شركات دولية مثل فايزر وبيونتيك أن التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاحات الخاصة بها أظهرت فاعلية بنسبة 90% في الوقاية لأولئك الذين لم يصابوا بالفيروس، إلا أنها بصدد تجميع البيانات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، عن نائب رئيس أكاديمية الخدمات الصحية الباكستانية رئيس اللجنة الوطنية للقاحات الدكتور أسد حفيظ قوله لصحيفة دون: "قد يستغرق الأمر أربعة أسابيع أخرى".

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