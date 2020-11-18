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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

اليوم.. «الصحة» تطلق 11 قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة»

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:38 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 11 قافلة طبية، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضحت أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء، وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأضافت الوزارة أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشارت إلى إطلاق القوافل في مناطق؛ أبوشروف والجارة مركز سيوة محافظة مطروح، وأبوسمبل السياحي بمحافظة أسوان، ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وقرية 1 مركز إدكو محافظة البحيرة، وبني مؤمنة مركز ببا محافظة بني سويف، والأسمرات 1 حي المقطم محافظة القاهرة، والوادي مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وشرمساح مركز الزرقا محافظة دمياط، وبقسا مركز قويسنا محافظة المنوفية، وعزبة عبدالرحمن مركز نجع حمادي محافظة قنا، ونجوع الصوامعة مركز أخميم محافظة سوهاج.

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