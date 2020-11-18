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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

القبض على سائق أتوبيس تسبب في إصابة 14 طفلًا بالهرم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:37 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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قالت مصادر أمنية، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط سائق أتوبيس تسبب في حادث انقلاب أسفر عن إصابة 14 تلميذًا والمشرفة، بإصابات بسيطة، عبارة عن كدمات وسحجات، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم.

وكانت منطقة الهرم شهدت انقلاب أتوبيس تابع لأحد المدارس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بانقلاب أتوبيس مدارس بالقرب من منطقة حدائق الأهرام.

وعلى الفور توجهت قيادات المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجارٍ حصر عدد المصابين وتسيير الحركة المرورية، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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