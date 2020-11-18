برلمانى يطالب بإطلاق اسم اللواء ياسر عصر على محطة مترو مسرة

طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحكومة بتكريم اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات للسكة الحديد ومترو الأنفاق، بإطلاق اسمه على محطة مترو مسرة.وقال النائب، في بيان له اليوم: "تخليد اسم اللواء الراحل أقل تقدير على دوره البطولي في التضحية بنفسه من أجل سلامة الركاب".وأشار جون طلعت، إلى أن التكريم المعنوي للواء ياسر عصر، بمثابة اعتراف من كل المصريين ورسالة شكر للراحل على دوره في إنقاذ أرواح ركاب المترو، بعد نشوب حريق بمحطة مترو مسرة بخط شبرا الخيمة.