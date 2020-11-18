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الثقافة

بمشاركة 32 دار نشر.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض الأوبرا للكتاب

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:28 ص
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
آلاء حسن
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لأول مرة بالأوبرا تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، معرض الأوبرا الأول للكتاب والمقام بساحة مركز الهناجر للفنون وتُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بالتعاون مع عدد من قطاعات الوزارة، وذلك في السادسة مساء الخميس 19 نوفمبر بساحة الأوبرا الخارجية.

قالت عبد الدايم إن معرض الأوبرا الأول للكتاب يأتي في إطار إثراء منظومة الخدمة الثقافية المقدمة لأبناء الوطن، ويهدف إلى دعم وتنشيط حركة النشر وصناعة الكتاب، كما يعد إضافة جديدة إلى سلسلة معارض الكتاب في مختلف أرجاء البلاد.

وأضافت أنه يُجسد حرص وزارة الثقافة على نشر التنوير ومواجهة التعصب بكل صوره من خلال تنمية الإدراك المعرفي عن طريق تشجيع القراءة باعتبار الكتاب أهم مصادر المعرفة.

وأكدت أن المعرض يتوافق مع الجهود المبذولة لدعم ومساندة صناعة النشر وما يرتبط بها من محاور التنمية المستدامة المرجوة، وتابعت أن الحصيلة المعرفية هي أحد سمات بناء الشخصية الوطنية التي تقوم مفرداتها على الوعي والثقافة بتنوعها وتعددها، وبما يُحقق لمصر أحد أهم محاورها التنموية المستدامة.

يستمر المعرض حتى 28 نوفمبر الجاري ويُعد الأول من نوعه في ساحة الأوبرا المصرية، ويقام على مساحة 850 متر مربع بمشاركة 32 دار نشر، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المصرية منها الهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، بالإضافة إلى مشاركة دار المعارف، وقد تقرر تحديد مواعيد زيارة المعرض خلال فترة إقامته من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، والمتمثل أهمها في تحقيق مسافات التباعد الآمنة بين الزائرين، مع الالتزام بتوفير بوابات التعقيم، وقياس درجات الحرارة، ومنع الدخول دون ارتداء الكمام، مع وجود بوابات للدخول وأخرى للخروج، ووجود لافتات موضح بها كل الإجراءات والإرشادات الوقائية.

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