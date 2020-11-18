مخرج «لؤلؤ» ينتهي من مونتاج الحلقات الأولى

يعكف صناع مسلسل "لؤلؤ" الذي يخوض بطولته كل من الفنان أحمد زاهر، والفنانة مي عمر، على تصوير العمل المقرر عرضه خلال الشهر المقبل.وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق عمل المسلسل أنهم يصورون المشاهد الأخيرة منه خلال الفترة الحالية، ومن المفترض الانتهاء من تصوير كل المشاهد خلال الأسبوع الأول من ديسمبر، مشيرًا إلى أن المخرج محمد عبدالسلام انتهى من مونتاج الحلقات الأولى استعدادًا لعرضه بالشهر نفسه.مسلسل "لؤلؤ" تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وبطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.