«رائحة إخوانية».. «الإغاثة الإسلامية» تصف الإيزيديين بـ«عبدة الشيطان»

منظمة الإغاثة الإسلامية



وصف مؤسس منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية، ورئيس منتدى الجمعيات الخيرية الإسلامية في بريطانيا ورئيس منظمة الإغاثة الإسلامية في سويسرا هاني البنا، الإيزيديين بأنهم "عبدة الشيطان"، ما أثار حالة من الغضب الكبير والسخط الشعبي.وكان البنا قد صرح بهذا الوصف في فيديو نشر على "تويتر" خلال محاضرة له في سبتمبر الماضي، وعقب إجبار مجلس إدارة منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية على التنحي، بسبب ارتباطها بجماعة الإخوان وعدد من المنظمات الإرهابية.وردا على تصريحات البنا، قال أحمد خديدة برجس، نائب المدير التنفيذي لجمعية المساعدة الإيزيدية الخيرية "يزدا": "لقد صدمنا جميعا من مثل هذا التصريح، خاصة وأن الجميع يعرف ما عاناه الإيزيديون الذين واجهوا الإبادة الجماعية على يد تنظيم داعش، وما زاد من قسوة الأمر أن هذه التصريحات أتت من مسئول في منظمة إغاثة".بينما قال المدير التنفيذي لمركز أبحاث مكافحة التطرف، ديفيد إبسن: "إن تصريحات البنا تستحق الشجب".يعتبر البنا من رموز المنظمة، حيث كان من أول مؤسسيها في برمنجهام الإنجليزية في عام 1984، وقد صنفتها الإمارات في العام 2014 باعتبارها "جماعة إرهابية"، لا سيما وأن المنظمة تلقت في العام الماضي 749 ألف دولار، ومليون و82 ألف دولار في عام 2018، من قبل جمعية قطر الخيرية المرتبطة بالقيادي الإخواني يوسف القرضاوي.