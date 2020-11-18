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اقتصاد

الملا: تعديلات قانون التعدين هيأت مناخًا استثماريًا جاذبًا في الثروة المعدنية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:30 ص
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد ابراهيم
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استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أوتيشوكو سامبسون أوجا، وزير الدولة النيجيري لشئون تنمية التعدين والحديد والصلب، والوفد المرافق، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال التعدين ومناقشة أهم المجالات والمشروعات المطروحة للعمل المشترك بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذه الثروات فى ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التى يتمتع بها كلا البلدين فى هذا المجال.

وأكد الملا، خلال اللقاء، أن التعديلات الجديدة على قانون التعدين نجحت في تهيئة مناخ استثماري جاذب فى مجال الثروة المعدنية، حيث تم طرح المزايدة العالمية للذهب مؤخرًا على أسس المنظومة الجديدة التى تم وضعها فى تعديلات القانون الجديدة والتى لاقت إقبالًا من شركات التعدين العالمية، مشيرًا إلى مشاركة وفود من قطاع التعدين المصرى فى المحافل الدولية المهتمة بشئون التعدين التى تعقد سنويًا مثل مؤتمرات التعدين بكندا وجنوب إفريقيا وأستراليا وغيرها بهدف الترويج لنشاط التعدين فى مصر والفرص الواعدة التي تتمتع بها مصر فى هذا المجال.

وأكد الوزير أن استراتيجية تطوير قطاع التعدين تهدف فى المقام الأول إلى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية، وتحقيق القيمة المضافة من خلال استغلال الخامات التعدينية فى الصناعات التحويلية التى تمتاز بعائدها الاقتصادى الكبير.

وشهد الاجتماع الاتفاق على تحديد موعد لاجتماع مسئولى قطاع التعدين بالبلدين لتقديم مبادرة نموذجية للعمل المشترك قائمة على تحقيق الاستفادة المشتركة، وتحديد أوجه ومجالات التعاون والفرص المتاحة فى مجال التعدين.

ومن جهته، أشار الوزير النيجيري إلى أن بلاده تعمل حاليًا على تعديل قانون التعدين بها بهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الثروات المعدنية واستغلالها فى تحقيق القيمة المضافة، مشيرًا إلى تقديم الشركات المصرية لخبراتها في عدة مجالات للدول الإفريقية خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى بناءً على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشاد بتطور أساليب عمل الشركات المصرية، وأكد أن الشركات النيجيرية ترغب فى الاستفادة من الخبرات التى تتمتع بها الشركات المصرية والعمل المشترك فى عدة مجالات وخاصة الطاقة والتعدين والبنية التحتية.

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