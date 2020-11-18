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حوادث

«العدل» تترجم بيان مشاركتها بمعرض التكنولوجيا للإنجليزية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:43 ص
وزارة العدل
وزارة العدل
حسام محفوظ
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ترجمت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، اليوم الأربعاء، بيانها حول مشاركة الوزارة في معرض القاهرة الدولي التكنولوجيا للغة الإنجليزية.

ووجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بمشاركة الوزارة في الحدث السنوي الأهم في قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا، الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا خلال الفترة من 22 نوفمبر حتى 25 نوفمبر.

ويقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يتمتع بمكانة دولية وإقليمية مرموقة.

ويتضمن جناح وزارة العدل عرض أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي توفرها وهي:

- ميكنة عملية التقاضي في محاكم الجنح (إنفاذ القانون).
- تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.
- إطلاق خدمة التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية والاقتصادية.
- الإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم.
- خدمة الأرشيف الإلكتروني.
- نظام إدارة المحاكم الإلكتروني.
- تطبيق الهاتف الذكي (أرغب في عمل توكيل).
- خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر شبكة الإنترنت.
- منظومة السجل العيني إلكترونيًا.

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