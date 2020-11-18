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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يترأس احتفالية مرور 7 سنوات على المركز الإعلامى.. اليوم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:24 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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قال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس مساء اليوم الأربعاء، احتفالية مرور 7 سنوات على إنشاء المركز الإعلامي، بالإضافة إلى الإعلان عّن البث التجريبي لقناة «coc».

وأضاف«حليم»، في تصريحات لـ«الدستور»، إنه من المقرر أن يقتصر الاحتفالات على قداسة البابا تواضروس الثاني، إلى جانب عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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