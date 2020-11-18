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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فايزر ستطلب «قريبا جدا» الترخيص للقاحها المضادّ لكورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:51 ص
ألبرت بورلا
ألبرت بورلا
وكالات
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أعلن المدير العام لـ"فايزر" ألبرت بورلا، أنّ المجموعة الدوائية الأمريكية ستقدّم "قريبًا جدًا" طلبًا للحصول على ترخيص بتسويق لقاحها المضادّ لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، مما سيتيح إذا ما سارت الأمور على ما يرام بدء عمليات التطعيم خلال ديسمبر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال بورلا خلال مؤتمر نظّمه موقع ستاتنيوز: "نحن قريبون جدًا من تقديم طلب ترخيص طارئ".

ولم يؤكّد المدير العام لفايزر أو ينفِ ما إذا كان تقديم الطلب سيتمّ هذا الأسبوع، علمًا بأنّه قال سابقًا إن الطلب سيقدّم على الأرجح في الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري، أي هذا الأسبوع.

وهذا اللقاح التجريبي طوّرته فايزر بالتعاون مع شركة بيونتيك الألمانية.

والترخيص الطارئ هو تصريح مؤقت أو مشروط تمنحه وكالة الأدوية الأمريكية (إف دي إيه) للتصدّي لحالة طارئة مماثلة لجائحة كوفيد-19. ويمكن للوكالة أن تُبطل هذا التصريح أو تعدّله إذا ما ظهرت لاحقًا بيانات جديدة بشأن فاعلية اللقاح أو سلامته.

وفي أوروبا، تستخدم "وكالة الأدوية" إجراءً معجّلًا يتيح لها إجراء عملية "تقييم متواصل" للبيانات المتعلّقة بمدى فاعلية أيّ لقاح أو دواء وسلامته فور صدور هذه البيانات حتّى قبل أن تقدّم الشركة المصنّعة طلب ترخيص رسميًا.

ولم تذكر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المدة التي ستستغرقها مراجعة البيانات المتعلّقة بفاعلية اللقاح وسلامته، وهما المعياران الرئيسيان لإصدار الترخيص الطارئ له، إلى جانب القدرة على إنتاج جرعات منه بكميات كبيرة.

ولقاح فايزر هو أحد ثلاثة لقاحات تجريبية تتابع وكالة الأدوية الأوروبية سير التجارب السريرية عليها وفقًا للآلية المعجّلة. واللقاحان الآخران تطوّر أحدهما أوكسفوردأسترازينيكا والثاني موديرنا.

وأمس الأول الإثنين أعرب منصف السلاوي، رئيس الفريق المكلّف جهود تطوير لقاح ضدّ فيروس كورونا في الولايات المتحدة، عن أمله في أن ترخّص الوكالة الأمريكية للأدوية خلال النصف الثاني من ديسمبر بتسويق لقاحي فايزر وموديرنا.

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