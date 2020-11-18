أمريكا تسمح بأول فحص ذاتى سريع لكورونا بالمنزل
الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:33 ص
وكالاتطباعة
قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها سمحت بإجراء أول فحص ذاتي لكوفيد-19 في المنزل يعطي نتيجة سريعة.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، الفحص الذي صنعته شركة لوسيرا هيلث عبارة عن فحص جزيئي يستخدم لمرة واحدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، الفحص الذي صنعته شركة لوسيرا هيلث عبارة عن فحص جزيئي يستخدم لمرة واحدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.