وفيات كورونا فى المكسيك تتجاوز 99 ألفا

سجلت وزارة الصحة في المكسيك، أمس الثلاثاء، 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا و165 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و11153 وإجمالي الوفيات الى 99026.ويقول مسئولو الصحة إن عدد الإصابات الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان " الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.