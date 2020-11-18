رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار لمحاربة الجوع فى العالم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:09 ص
محاربة الجوع فى العالم
محاربة الجوع فى العالم
عبير سليم
طباعة
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تخصيص 100 مليون دولار من صندوق أممي طارئ لمحاربة الجوع في العالم.

وأشار المكتب في بيانه إلى أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك قام بتخصيص المبلغ المذكور لضمان الغذاء لسكان الدول الأكثر عرضة للمجاعة جراء التراجع الاقتصادي الذي تسبب به وباء فيروس كورونا.

وأوضح البيان أن 80 مليون دولار ستقدم لأفغانستان وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وجنوب السودان واليمن، بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية، اليوم الأربعاء.

وسيقدم مبلغ 20 مليون دولار لإثيوبيا التي تواجه وضعا صعبا بسبب الجفاف، وقد تشهد ترديا للوضع.

موضوعات متعلقة

الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد

التحالف العربي يُحبط استهداف السعودية بصاروخ طراز «سام 6»

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

شاب صدمته سيارة بالسلام: السائق لم يكن منتبهًا وفوجئ برؤيتي

الصور

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

image description

سناء رزق أمينًا مساعدًا لجامعة دمياط

image description

«تجارة أسيوط» تناقش تفعيل أدوار الشباب في المجال العام

الأكثر قراءة

«مذبحة حدائق الأهرام».. شاب يقتل والدته وشقيقته ويطعن زوج أخته

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد

إنفوجراف

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 18-11-2020

البرازيل تحافظ على العلامة الكاملة بفوز ثمين على أوروجواة فى تصفيات المونديال

دراسة: لقاح «سينوفاك» لكورونا يستحث استجابة مناعية سريعة

فوز الإكوادور على كولومبيا 6-1 فى تصفيات مونديال 2022

أيام زمان

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

جددت عذابك ليه؟.. مأساة أحمد رامي في الكتابة دون أجر للست

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل لفريق «توم توم» بجزويت الإسكندرية

عبادة الأحجار عند الساميين.. أحدث مؤلفات المفكر فراس السواح

انطلاق فعاليات مؤتمر «أدب الأطفال ورؤية مصر 2030».. اليوم

الرافدين تصدر كتاب «إشكاليات الذاكرة والسيرة والمغازى»