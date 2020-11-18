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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تفرض إغلاقًا جزئيًا حتى نهاية العام لاحتواء كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:48 ص
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
وكالات
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض إغلاق جزئي وحظر تجول ليلي واعتماد تقنية التعلّم عن بُعد حتى نهاية العام، وذلك في تدابير جديدة لاحتواء تسارع تفشّي جائحة كوفيد-19 في تركيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقب جلسة للحكومة، "نواجه وضعًا بالغ الخطورة. الإصابات والوفيات بلغت حدًا مقلقًا، خصوصًا في إسطنبول".

وأعلن أردوغان فرض حظر تجول على مستوى البلاد في نهاية الأسبوع، ومنع تقديم المأكولات والمشروبات على طاولات خدمة الزبائن في المطاعم والمقاهي والسماح لها فقط بتقديم خدمتي البيع والتوصيل المنزلي.

وبات يتعيّن على المراكز التجارية والمتاجر الكبيرة وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر أن تغلق أبوابها عند الساعة 20:00، فيما ستبقى دور السينما مغلقة، كما ستعتمد تقنية التعلّم عن بُعد حتى نهاية العام.

وحذّر أردوغان من أن الحكومة قد تضطر إلى اتّخاذ تدابير أكثر تشدّدًا في حال استمر تفاقم الجائحة.

وسجّلت تركيا حتى اليوم 420 ألف إصابة بكوفيد-19 من بينها أكثر من 11 ألفًا و700 وفاة.

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