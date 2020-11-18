ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبرانى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إقالة مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية كريس كريبس.وكتب في تغريدة أن "التصريحات الأخيرة لكريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 تفتقد للدقة بشكل كبير".وأضاف: "وعليه، فإنه اعتبارا من هذه اللحظة، تم إنهاء مهام كريس كريبس بصفته مديرا لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم، في خبر عاجل، قبل دقائق.وزعم ترامب، في تغريدته، أن انتخابات 3 نوفمبر "شهدت تزويرا ومخالفات كبيرة"، فضلا عن احتساب أصوات لأشخاص فارقوا الحياة وعدم السماح للمراقبين بممارسة عملهم في مراكز الاقتراع والفرز.وكانت تقارير، أفادت في وقت سابق، بأن ترامب يفكر في إقالة مدير وكالة الأمن السيبراني الذي كان رفض تُهمًا بالتزوير تُشكّك في فوز بايدن.وأكدت السلطات الأمريكية، الجمعة الماضية، أنها لم تجد أي دليل على عدم احتساب أو فقدان أصوات أثناء عملية فرزها، كما لم تسجل أي اختراقات لأنظمة التصويت خلال الانتخابات الرئاسية.وجاء في بيان مشترك لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) التابعة لوزارة الأمن الداخلي، والمجلس التنسيقي الحكومي الخاص بالانتخابات (GCC)، أن "انتخابات 3 نوفمبر كانت الأكثر أمانا في التاريخ".وأضاف البيان أنه "لا توجد أي معلومات تدل على أن أنظمة التصويت دمرت أو فقدت أو غيرت الأصوات، أو على تقويض مصداقيتها بأي طريقة أخرى".