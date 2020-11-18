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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل طفلة وإصابة 5 مدنيين جراء سقوط 7 صواريخ فى بغداد

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:50 ص
سقوط صواريخ فى بغداد
سقوط صواريخ فى بغداد
وكالات
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن مقتل طفلة وإصابة 5 مدنيين آخرين جراء سقوط 7 صواريخ في بغداد.

و ذكرت الخلية، في بيان مقتضب، أن سبعة صواريخ سقطت في بغداد، أربعة منها في المنطقة الخضراء، والصواريخ الثلاثة الأخرى سقطت خارجها، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضافت الخلية أن أحد الصواريخ الثلاثة سقط قرب مدينة الطب وآخر عند باب حديقة الزوراء والثالث انفجر في الجو.

وفي سياق متصل، نقلت قناة السومرية، عن بيان لقيادة العمليات المشتركة، أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية شرعت بإجراءات رصد مطلقي المقذوفات التي سقطت داخل وخارج المنطقة الخضراء.

وقالت القيادة في بيان إنه "مع استمرار الحكومة العراقية بتحقيق المكتسبات السيادية، ورفع مستوى مهنية وكفاءة قواتنا الأمنية وجاهزيتها لمجابهة التهديدات الإرهابية، وهو ما تكلل بالإعلان عن سحب المئات من القوات الأجنبية من العراق، تصر بعض القوى الخارجة على القانون، وعلى الإجماع الوطني، وعلى رؤية المرجعية الدينية، على إعاقة مسار تحقيق المنجزات السيادية، وتؤكد من جديد رهانها على خلط الأوراق ومحاربة الاستقرار، خدمة لمصالحها وأهدافها الضيقة البعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية".

وأضافت أن ما شهدته العاصمة بغداد "يمر دون ملاحقة وحساب".

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