«تويتر»: 300 ألف منشور «مثير للجدل» بشأن الانتخابات الأمريكية

أعلن المدير التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي، أن الموقع وضع إشارات تحذيرية على أكثر من 300 ألف تغريدة بشأن الانتخابات الأمريكية من 27 أكتوبر حتى 11 نوفمبر.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أشار دورسي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى أن الإشارات التي تم وضعها على منشورات معينة كانت تحذر المستخدمين من محتويات "مثيرة للجدل" على "تويتر".وقال دورسي إن المستخدمين طلبوا من الشركة قبل أكثر من عام تقديم أدوات إضافية للكشف عن المعلومات المضللة، مضيفا أن هذا ما قام به "تويتر"، وأن حصة التغريدات "المثيرة للجدل" بلغت 2.2% من كل التغريدات بشأن الانتخابات الأمريكية.من جانبه، أشار مدير شركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ إلى أن موقعه كان يحذف المنشورات الكاذبة ووضع تحذيرات على 150 ميلون منشور بعد التأكد منها من قبل خبراء مستقلين.وأضاف زوكربرج أن خطر التدخل في الانتخابات لا يزال يهدد الولايات المتحدة.يذكر أن مجلس الشيوخ عقد جلسة استماع بمشاركة دورسي وزوكربرج بعد أن قرر موقعا "فيسبوك" و"تويتر" حجب مقال لصحيفة "نيويورك بوست" حول أعمال هانتر بايدن، نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، في أوكرانيا، وذلك استنادا إلى رسائل إلكترونية معترضة، لم يتم التأكد من صحتها.