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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإعصار «إيوتا» يودى بحياة 5 أشخاص فى أمريكا الوسطى

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:38 ص
إعصار أيوتا
إعصار أيوتا
وكالات
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ضرب الإعصار "إيوتا" أمريكا الوسطى، وسط تقارير عن سقوط 5 قتلى في المنطقة ودمار واسع في بعض المناطق.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" تراجعت سرعة رياح الإعصار من 250 كيلومترا، عندما ضرب ساحل الكاريبي في نيكاراجوا كإعصار من الفئة الرابعة، إلى 105 كيلومترات في الساعة، بحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ومقره ميامي.

وذكر المركز في بيان: "ستتوغل العاصفة بشكل أكبر إلى داخل شمال نيكاراجوا اليوم، وتتجه عبر جنوبي هندوراس الليلة قبل أن تتبدد قرب السلفادور صباح الأربعاء".

وأصبح إيوتا الإعصار الثالث عشر في موسم حافل على نحو خاص في المحيط الأطلسي.

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