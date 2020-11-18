إصابة السيناتور الأمريكى تشاك جراسلى بفيروس كورونا
الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:03 ص
وكالاتطباعة
أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي تشاك جراسلي البالغ من العمر 87 عاما إصابته بفيروس كورونا.
وقال جراسلي، السيناتو عن ولاية أيوا: "لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا"، بحسب ما ذكرته شبكة (فوكس نيوز) الأخبارية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وأضاف: "سأتبع أوامر أطبائي وإرشادات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وأواصل الحجر الصحي".
وأوضح أنه يشعر بأنه بحال جيدة وسيواصل عمله من المنزل.
وقال جراسلي، السيناتو عن ولاية أيوا: "لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا"، بحسب ما ذكرته شبكة (فوكس نيوز) الأخبارية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وأضاف: "سأتبع أوامر أطبائي وإرشادات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وأواصل الحجر الصحي".
وأوضح أنه يشعر بأنه بحال جيدة وسيواصل عمله من المنزل.