إصابة السيناتور الأمريكى تشاك جراسلى بفيروس كورونا

أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي تشاك جراسلي البالغ من العمر 87 عاما إصابته بفيروس كورونا.وقال جراسلي، السيناتو عن ولاية أيوا: "لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا"، بحسب ما ذكرته شبكة (فوكس نيوز) الأخبارية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.وأضاف: "سأتبع أوامر أطبائي وإرشادات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وأواصل الحجر الصحي".وأوضح أنه يشعر بأنه بحال جيدة وسيواصل عمله من المنزل.