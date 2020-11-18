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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

روسيا ترصد 2.7 مليار دولار لتطوير شبكات 5G

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:46 ص
شبكات 5G
شبكات 5G
وكالات
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أشار تقرير لصحيفة "أر بي كا" الروسية إلى أن خارطة الطريق لتطوير شبكات 5G للاتصال في روسيا تنص على رصد 208.13 مليار روبل (2.74 مليار دولار) لهذا الغرض حتى 2024.

وتفترض خارطة الطريق التي وضعتها مؤسسة "روستيخ" التكنولوجية الحكومية وشركة "روس تيليكوم" لتقديم خدمات الإنترنت، أن 28.856 مليار روبل (نحو 380 مليون دولار) من المبلغ العام سيتم تخصيصه من الميزانية الفدرالية الروسية.

وستحصل مؤسسة "روستيخ" على 21.46 مليار روبل (282 مليون دولار) لصناعة المعدات الروسية الخاصة بـ 5G وإطلاق الإنتاج المتسلسل لتلك المعدات.

وحسب خارطة الطريق، من المقرر أن يصل عدد مستهلكي 5G في روسيا 5 ملايين شخص بحلول عام 2024، و50 مليون مستهلك بحلول عام 2030، وستحتل روسيا المركز الثامن عالميا من حيث مستوى تطوير شبكات 5G للاتصال.

وتفترض خارطة الطريق نشر الشبكات المعتمدة على معدات روسية الصنع في ما لا يقل عن 10 من المدن الروسية الكبرى، ومن المخطط إطلاق 20 مشروعًا في القطاعات الحيوية للاقتصاد على أساس 5G.

وأفادت وكالة "تاس"، نقلا عن مصدر حكومي روسي، بأن خارطة الطريق لا تزال قيد الدراسة، ولم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائية.

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