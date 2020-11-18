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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: قره باغ جزء لا يتجزأ من أراضى أذربيجان

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:04 ص
بوتين
بوتين
وكالات
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منطقة قره باغ تعتبر جزءا لا يتجزأ من أراضي أذربيجان، وفقا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن أرمينيا لم تعترف باستقلال "جمهورية قره باغ".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال بوتين، إن "أرمينيا لم تعترف باستقلال وسيادة ناغورني قره باغ، ومن ناحية القانون الدولي هذا يعني أن قره باغ وكل المناطق المتاخمة لها كانت ولا تزال جزءا لا يتجزأ من أراضي الجمهورية الأذربيجانية".

وأضاف بوتين أن "أذربيجان كانت تستعيد الأراضي التي كانت تعتبرها، والتي يعتبرها المجتمع الدولي بأسره، جزءا من الأراضي الأذربيجانية"، مشيرا إلى أنه من حق أذربيجان أن تختار حليفا لها للحصول على المساعدة منه.

وأشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تعتبر أرمينيا عضوا فيه، لم تتدخل في النزاع لأنه لم يكن هناك أي عدوان ضد أراضي أرمينيا.

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