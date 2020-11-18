رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ظريف: طهران لا تعارض التفاوض مع واشنطن

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:13 ص
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
عبير سليم
طباعة
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، أن طهران لا تعارض التفاوض مع واشنطن، مشيرا إلى أن الحوار ممكن في إطار "5+1".

وأفاد ظريف، في تصريح لصحيفة "إيران" الرسمية، بأن بلاده مستعدة للتفاوض مع واشنطن حول طريقة عودتها إلى الاتفاق النووي إذا أرادت ذلك، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم، اليوم الأربعاء.

وصرح وزير الخارجية الإيرانية بأنه إذا أراد المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية والذي أعلنت وسائل إعلام رسمية فوزه بانتخابات الثالث من نوفمبر، جو بايدن، تنفيذ التزامات الولايات المتحدة في الاتفاق النووي يمكن لإيران تنفيذ كافة تعهداتها بشكل كامل وعاجل.

وأوضح ظريف أن إلغاء العقوبات وعودة طهران إلى تعهداتها في الاتفاق النووي لا يتطلب الكثير من الوقت، مبينا أن الحديث عن أن بايدن لن يتمكن من رفع جزء من العقوبات مجرد كلام لا قيمة له.

وأفاد الدبلوماسي الإيراني بأن بايدن يمكنه إلغاء العقوبات عن طهران بثلاثة أوامر تنفيذية بعد دخوله البيت الأبيض، مؤكدا في السياق أن فوز المرشح الديمقراطي سيحدث تغييرات في السياسة الخارجية الأمريكية.

وذكر ظريف أن عودة بايدن إلى الاتفاق النووي سيكون أمرا جيدا، لكن على واشنطن تنفيذ تعهداتها وإلغاء العقوبات وإنهاء إجراءات ترامب التي انتهكت القرار 2231، مشيرا إلى أن تنفيذ واشنطن للقرار وعودة طهران إلى تنفيذ التزاماتها أمر ممكن وليس بحاجة إلى مفاوضات أو فرض شروط.

وأردف ظريف قائلا: "بايدن لا يريد أن يحمل معه إرث التنمر الذي تركه ترامب.. لا ينبغي أن نعتقد أن بايدن وترامب متماثلان، هما ليسا واحدا.. ونعتقد أن العلاقة بين الجانبين ستكون أكثر منطقية في عهد بايدن".

وصرح الوزير الإيراني بأن الولايات المتحدة لم تكن منقسمة كما هي اليوم منذ الحرب الأهلية، مشيرا إلى أن ترامب لن يغادر البيت الأبيض بهذه السهولة وبايدن لن يدخله بظروف عادية وتقليدية.

وقال ظريف: "لا شك أن العقوبات الأمريكية ألحقت الضرر باقتصاد إيران، لكننا انتصرنا في هزيمتنا لأمريكا"، مضيفا أن إيران حققت إنجازات نووية هامة في عهد ترامب وهذا لن يكون نقطة في صالح بايدن.

وبين الدبلوماسي أن تيارات سياسية داخل إيران ترسل رسائل خاطئة إلى الولايات المتحدة من منطلق قلق غير مبرر على السياسة الداخلية، مؤكدا أن تلك التيارات قلقة من بدء المفاوضات مع واشنطن منذ الآن.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء 17-11-2020

الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد

ما هو موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة؟

الصور

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

image description

سناء رزق أمينًا مساعدًا لجامعة دمياط

image description

«تجارة أسيوط» تناقش تفعيل أدوار الشباب في المجال العام

الأكثر قراءة

«مذبحة حدائق الأهرام».. شاب يقتل والدته وشقيقته ويطعن زوج أخته

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

الحكومة تستجيب لحالة مريض مبتور الساق يُعاني من إعياء شديد

إنفوجراف

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

البرازيل تحافظ على العلامة الكاملة بفوز ثمين على أوروجواة فى تصفيات المونديال

دراسة: لقاح «سينوفاك» لكورونا يستحث استجابة مناعية سريعة

فوز الإكوادور على كولومبيا 6-1 فى تصفيات مونديال 2022

ما هو موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة؟

أيام زمان

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

جددت عذابك ليه؟.. مأساة أحمد رامي في الكتابة دون أجر للست

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
المزيد

الثقافة

عبادة الأحجار عند الساميين.. أحدث مؤلفات المفكر فراس السواح

انطلاق فعاليات مؤتمر «أدب الأطفال ورؤية مصر 2030».. اليوم

الرافدين تصدر كتاب «إشكاليات الذاكرة والسيرة والمغازى»

الليلة.. عرض فيلم «12 عام من العبودية» بمركز الثقافة السينمائية