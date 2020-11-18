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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تزيد من حصتها من السندات الأمريكية إلى 5.96 مليار دولار

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:54 ص
دولارات
دولارات
وكالات
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أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن روسيا رفعت حصتها من السندات الحكومية الأمريكية من 5.85 مليار دولار في أغسطس إلى 5.96 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" تشير البيانات، إلى أن الحصة من السندات الطويلة الأجل ارتفعت من 2.6 مليار في أغسطس إلى 3.4 مليار دولار في سبتمبر، بينما انخفضت حصة السندات القصيرة الأجل من 3.2 مليار إلى 2.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

يذكر أن روسيا قلصت حصتها من السندات الحكومية الأمريكية بشكل حاد في عام 2018، وفي أغسطس 2019 عاودت شرائها لأول مرة منذ 6 أشهر.

وفي العام الحالي قلصت روسيا حصتها من السندات الأمريكية في مارس بـ3 أضعاف مقارنة بفبراير، من 12.58 مليار دولار إلى 3.85 مليار، ثم زادت منها في أبريل إلى 6.85 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن أكبر مستثمر في السندات الحكومية الأمريكية هو اليابان (1.27 تريليون دولار)، وتحل الصين في المركز الثاني (1.06 تريليون دولار).

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