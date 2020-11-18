ساجاستى يؤدى القسم رئيسًا للبيرو بالوكالة

أدّى فرانشيسكو ساجاستي اليمين الدستورية، الثلاثاء، ليصبح رسميًا رئيس البيرو الجديد بالوكالة، ولتلقى على عاتقه مهمة حلّ الأزمة المؤسساتية التي تعيشها البلاد منذ أسبوع ونيّف.ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، سيتولى ساجاستي البالغ 76 عاما الرئاسة بالوكالة حتى 28 يوليو 2021، الموعد الذي كان من المفترض أن تنتهي فيه ولاية الرئيس المعزول مارتن فيزكارا الذي أدّت تنحيته في 9 نوفمبر إلى أزمة سياسية واجتماعية كبرى.وجاء أداء القسَم غداة انتخاب النواب ساغاستي الذي يفتقر إلى الخبرة السياسية، رئيسًا للبرلمان ليصبح بذلك تلقائيًا رئيسًا للبلاد لشغور منصب نائب الرئيس منذ عام بسبب أزمة سياسية.وانتُخب ساجاستي بعدما نال تأييد 97 عضوًا من أصل 123 شاركوا في التصويت وكان المرشح الوحيد.وكان رئيس البرلمان السابق مانويل ميرينو الذي خلف فيزكارا قد استقال الأحد بعد مرور خمسة أيام فقط على توليه السلطة غداة سقوط قتيلين وحوالى مئة جريح في قمع عنيف لمتظاهرين كانوا يطالبون برحيله.