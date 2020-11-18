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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فريق بايدن: تأخير انتقال السلطة قد يضر باستجابة الولايات المتحدة لكورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:37 ص
كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة
وكالات
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أعرب الخبراء الطبيين الذين يقدمون المشورة للمرشح الديمقراطي جو بايدن بشأن جائحة كورونا، عن خشيتهم من أن تأخير انتقال السلطة قد يضر باستجابة الولايات المتحدة للفيروس.

وقال الدكتور ديفيد كيسلر، الرئيس المشارك لفريق عمل «كوفيد-19»، إن الخبراء لم يتمكنوا من مناقشة الوباء مع مسؤولي الإدارة الحاليين أو الوصول إلى البيانات، بما في ذلك سعة أسرة المستشفى والمعدات المخزنة، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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