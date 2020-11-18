البرازيل: 35 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الثلاثاء، تسجيلها 35294 إصابة و685 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع لكلا المؤشرين.وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 35294، مقابل 13371 الإثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 5.9 مليون حالة.كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، وفق ما نقلت وكالات، أنها رصدت 685 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مقابل 216 الإثنين، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 166699 حالة.وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.