عبادة الأحجار عند الساميين.. أحدث مؤلفات المفكر فراس السواح

صدر حديثًا عن دار التكوين٬ أحدث كتابات المفكر الباحث السوري٬ فراس السواح٬ بعنوان "عبادة الأحجار عند الساميين وأصل الحجر الأسود".وبحسب "السواح" في مقدمته للكتاب: يتألف هذا الكتاب من ثلاثة أقسام؛ الأول يحمل عنوان الكتاب «عبادة الأحجار» ويقع في نحو مئة صفحة، عملت فيه على استقصاء رمزية حجر الكعبة الأسود، ودواعي تقديسه قبل الإسلام وبعده. وبما أن الحجر المقدس ليس ظاهرة منعزلة في تاريخ الدين، فقد تتبعت أصوله في ثقافة الشرق القديم، لاسيما ثقافة الساميين التي تنتمي إليها ثقافة الجزيرة العربية، ثم تتبعت هذه الظاهرة صعودًا في الزمن نحو البدايات الأولى للدين في العصر الحجري.القسم الثاني «إسرائيليات»، يحتوي على دراستين طويلتين كتبتهما باللغة الإنجليزية؛ الأولى بعنوان «أورشليم العصور القديمة بين التوراة والتاريخ»، وقد نُشِرَتْ في كتاب من تحرير الباحث الأميريكي توماس. لـ. تومبسون عام 2003، والثانية بعنوان «البقية التائبة ونشوء الديانة اليهودية»، وقد نُشِرَتْ في كتاب من تحرير الباحث البريطاني كيث وايتلام عام 2013، وشارك في مواد هذين الكتابين مؤرخون وآثاريون من أوروبا والولايات المتحدة الإميريكية.القسم الثالث «متفرقات»، يحتوي على عدد من الدراسات نُشرت في الصحافة الورقية أو الإلكترونية، أو ألقيت كمحاضرات داخل سورية وخارجها، أو قُدمت إلى ندوات دولية كأوراق عمل. وقد ارتأيت نشرها لتعميم الفائدة بدل إبقائها حبيسة في أرشيفي.