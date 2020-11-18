رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عبادة الأحجار عند الساميين.. أحدث مؤلفات المفكر فراس السواح

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:36 ص
فراس السواح
فراس السواح
نضال ممدوح
طباعة
صدر حديثًا عن دار التكوين٬ أحدث كتابات المفكر الباحث السوري٬ فراس السواح٬ بعنوان "عبادة الأحجار عند الساميين وأصل الحجر الأسود".

وبحسب "السواح" في مقدمته للكتاب: يتألف هذا الكتاب من ثلاثة أقسام؛ الأول يحمل عنوان الكتاب «عبادة الأحجار» ويقع في نحو مئة صفحة، عملت فيه على استقصاء رمزية حجر الكعبة الأسود، ودواعي تقديسه قبل الإسلام وبعده. وبما أن الحجر المقدس ليس ظاهرة منعزلة في تاريخ الدين، فقد تتبعت أصوله في ثقافة الشرق القديم، لاسيما ثقافة الساميين التي تنتمي إليها ثقافة الجزيرة العربية، ثم تتبعت هذه الظاهرة صعودًا في الزمن نحو البدايات الأولى للدين في العصر الحجري.

القسم الثاني «إسرائيليات»، يحتوي على دراستين طويلتين كتبتهما باللغة الإنجليزية؛ الأولى بعنوان «أورشليم العصور القديمة بين التوراة والتاريخ»، وقد نُشِرَتْ في كتاب من تحرير الباحث الأميريكي توماس. لـ. تومبسون عام 2003، والثانية بعنوان «البقية التائبة ونشوء الديانة اليهودية»، وقد نُشِرَتْ في كتاب من تحرير الباحث البريطاني كيث وايتلام عام 2013، وشارك في مواد هذين الكتابين مؤرخون وآثاريون من أوروبا والولايات المتحدة الإميريكية.

القسم الثالث «متفرقات»، يحتوي على عدد من الدراسات نُشرت في الصحافة الورقية أو الإلكترونية، أو ألقيت كمحاضرات داخل سورية وخارجها، أو قُدمت إلى ندوات دولية كأوراق عمل. وقد ارتأيت نشرها لتعميم الفائدة بدل إبقائها حبيسة في أرشيفي.

موضوعات متعلقة

17 بلاغًا جديدًا ضد سما المصرى: نيابة أكتوبر تحقق

حسام البدري يكشف تطورات حالة صلاح بعد إصابته بكورونا

«مذبحة حدائق الأهرام».. شاب يقتل والدته وشقيقته ويطعن زوج أخته

مزق والدته وشقيقته.. تفاصيل جديدة في مذبحة حدائق الأهرام

الصور

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

image description

سناء رزق أمينًا مساعدًا لجامعة دمياط

image description

«تجارة أسيوط» تناقش تفعيل أدوار الشباب في المجال العام

الأكثر قراءة

«مذبحة حدائق الأهرام».. شاب يقتل والدته وشقيقته ويطعن زوج أخته

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

مزق والدته وشقيقته.. تفاصيل جديدة في مذبحة حدائق الأهرام

إنفوجراف

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

فوز الإكوادور على كولومبيا 6-1 فى تصفيات مونديال 2022

ما هو موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة؟

طيار فرنسي استعراضي يلقى حتفه في حادث بدبي

روبوت يفرض وضع الكمامة والتباعد الجسدي داخل متجر في اليابان

أيام زمان

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

جددت عذابك ليه؟.. مأساة أحمد رامي في الكتابة دون أجر للست

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
المزيد

الثقافة

عبادة الأحجار عند الساميين.. أحدث مؤلفات المفكر فراس السواح

انطلاق فعاليات مؤتمر «أدب الأطفال ورؤية مصر 2030».. اليوم

الرافدين تصدر كتاب «إشكاليات الذاكرة والسيرة والمغازى»

الليلة.. عرض فيلم «12 عام من العبودية» بمركز الثقافة السينمائية