أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-11-2020

يقدم لكم موقع "الدستور"، في خدماته التنوعة سعر تداول الذهب في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة لبورصة المعادن العالمية خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 18-11-2020،.وعلى المستوى المحلي، استقرات أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر 820 جنيهًا للجرام، مع توقعات بتغير الأسعار خلال الساعات القادمة.سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6850 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارا.سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 703 جنيهات.سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 820 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 937 جنيهًا.وصعدت أسعار الذهب بأكثر من 3.2% خلال الأسبوع الماضي لتتجاوز 1939 دولار للأوقية في المعاملات الفورية و1940 دولار للأوقية للعقود الأمريكية الآجلة لتسجل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو من العام الجارى.وعلى صعيد آخر، يتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.يشار إلى أن صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، سجلت ارتفاعًا خلال الفترة من «يناير - سبتمبر» من العام الحالي بنحو 76 % مسجلة 2.4 مليار دولار، مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.جدير بالذكر أن الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب جاء بفضل آمال المزيد من دعم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إذ يراهن المستثمرون على انقسام في الكونجرس في ظل رئاسة الديمقراطى جو بايدن الذي فاز في الانتخابات على الجمهوري دونالد ترامب بحوالي 290 صوتًا مقابل 214 صوتًا حتى الآن.