سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 18-11-2020

يرصد موقع " الدستور" سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الأربعاء 18-11- 2020، خلال التعاملات الصباحية، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.محليًا، يواصل الدرهم الإماراتي استقراره في المعاملات الصباحية اليوم الأربعاء وبلغ متوسط سعر الصرف في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.سعر الدرهم الأماراتي اليوم الأربعاء 18-11-2020البنك المركزي المصريسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصريووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.بنك مصركما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةووصل في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.بنك قناة السويسوبلغ في بنك قناة السويس 4.17 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.بنك عودهوجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي الدوليوسجل السعر في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.والدرهم هو العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرمز إليه رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة على اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.