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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

انطلاق فعاليات مؤتمر «أدب الأطفال ورؤية مصر 2030».. اليوم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:26 ص
الهيئة العامة لدار
الهيئة العامة لدار الكتب
نضال ممدوح
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تنطلق في العاشرة صباح اليوم الأربعاء٬ بمركز توثيق وبحوث أدب الطفل الخامس بالهيئة العامة لدار الكتب الوثائق القومية ــ كورنيش النيل٬ فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل حول "أدب الطفل ورؤية مصر ٢٠٣٠"، والذي تنظمه الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية٬ بقاعة علي مبارك بمقر الهيئة.

يشتمل اليوم الأول من الملتقى على ثلاث جلسات متتالية الأولى تُناقش الصناعات الثقافية لأدب الطفـل وتتضمن محاورها: المسرح الشعري، تحديات تطوير مجلتين مصريتين للأطفال بين الفنون التقليدية ومستجدات تكنولوجيا الواقع الافتراضي.. مجلتا "نور" و"فارس" نموذجين، الإخراج المسرحي في مسرح الطفل ودوره في بناء القدرات الإبداعية له، ومدخلات وبدائل الألعاب الإلكترونية ومخرجات طفل ٢٠٣٠.

كما تحمل الجلسة الثانية عنوان أدب الطفل والتفكير العلمي وتشمل كتب الأطفال بين تنمية الابتكار والتفكير العلمي والإعاقة، قصص الأطفال ودورها فى تنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الأطفال، توظيف القصة في تنمية التفكير العلمي لدى الأطفال وحل المشكلات.. سلسلة البيت الأخضر للكاتبة هديل غنيم نموذجا"، أدب الطفل في إدارة الأزمات، الوعي البيئي في أفلام الأنيميشن وعلاقته بالتنمية المستدامة، وتأتي الجلسة الثالثة بعنوان أدب الطفل والإبداع وتتضمن الطاقات الإبداعية للأطفال في ضوء رؤية مصر ٢٠ ٣٠، أدب الأطفال واللغة العربية، التحول الرقمي وفق رؤية مصر 2030 وأثره على أدب الطفل، أدب الأطفال بين الإبداع وتحديات العصر، لماذا يكتبون للأطفال؟.. نحو رؤية لنقد أدب الطفل، استلهام التراث في أدب الأطفال.

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