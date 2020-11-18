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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على أغلى 9 أنواع رخام فى مصر

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:26 ص
أنواع رخام
أنواع رخام
علا العلاف _أسامة الشندويلي
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سجلت أكثر 9 أنواع رخام ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة الحالية حيث بلغ سعر متر رخام كرارا اليوناني نحو 1300 جنية، بينما يصل سعر روزا البرتغالي نحو 1390 جنية، يليها أمبرادورا الغامق يصل سعر المتر نحو 1400، ثم جرانيت أغادير أحمر 1500 جنية، يليها سجل سعر المتر لرخام كريمة مارفيل نحو 1660 جنية، وبلغ سعر رخام أحمر فرنسي بقيمة 1650 جنية.

يليها جاء في القائمة الثانية الأكثر ارتفاعًا فى سعر المتر حيث سجل رخام بوتشينو كلاسيك نحو 2600 جنية لمتر، ثمة رخام البريشيا أرورا بقيمة 2400 جنية للمتر، يلي سجل سعر متر رخام البريشيا أرورا الذهبي 2050 جنية وثم سجل سعر متر رخام كلاكتا نحو 1800 جنية.

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