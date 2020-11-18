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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

أسعار ورق الحائط الأربعاء 18-11-2020

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:25 ص
ورق الحائط
ورق الحائط
علا العلاف _أسامة الشندويلي
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رصدت "الدستور"، خلال جولة ميدانية، بمنطقي العتبة والرويعي، أسعار ورق الحائط، اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر، حيث تشتهر تلك المنطقتين ببيع جميع مستلزمات الديكورات، بجميع الأذواق منها المودرن والكلاسيك وأشكال الـ3 دي والـ4 دي، المستخدمة بعد الانتهاء في تصميم الوحدات السكنية.

وبلغ متوسط سعر متر ورق الحائط المزخرف والقطيفة مقاس 3 متر×4 بقيمة 1680 جنيهًا، بينما يصل سعر متر مقاس 3×3.5 متر بقيمة 1470 جنيهًا، ويصل سعر مقاس 2.8×5.3 متر بقيمة 1372 جنيهًا، وسجل مقاس 2.8×3 متر بقيمة 1360 جنيهًا، يليه مقاس 2.6×3.5 متر بقيمة 1274 جنيهًا، ويصل مقاس 53 سم×10 متر بقيمة 275 جنيهًا.

ووصل سعر ورق حائط مقاس 300×390 سم إلى 1999 جنيهًا، وسجل سعر ورق حائط مقاس 280×200 سم إلى 699 جنيهًا، ويبلغ سعر ورق حائط جلد مقاس 100×200 سم 350 جنيهًا، ويشير سعر ورق حائط جلد مقاس 60× 90 إلى 270 جنيهًا، فيما وصل سعر ورق الحائط مقاس 1.3 متر×3 أمتار بسعر 930 جنيهًا، كما وصل سعر ورق الحائط مقاس 3 أمتار×3 أمتار إلى 1125 جنيهًا.

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