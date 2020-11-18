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الثقافة

الرافدين تصدر كتاب «إشكاليات الذاكرة والسيرة والمغازى»

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:23 ص
إشكاليات الذاكرة
إشكاليات الذاكرة والسيرة والمغازى
نضال ممدوح
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صدر مؤخرا عن دار الرافدين للنشر٬ كتاب "إشكاليات الذاكرة والسيرة والمغازي" تحرير وترجمة الدكتور عبدُ السّتّارِ جَبر.

وجاء على الغلاف الخلفي للكتاب: مثّل السّردُ التّاريخي، بالنّسبةِ للمسلمين الأوائلِ، وسيلةً لإسباغِ الشّرعيّةِ على الرؤى الدّينيّةِ والسّياسيّةِ لمجتمعِهم، ولذا لم تكن المروياتُ مجرّد أدواتٍ لروايةِ الماضي، فحسب، بل لنقلِ الأعرافِ والقِيمِ الأخلاقيّةِ والسّياسيّةِ، أيضًا، وسعت، كذلك، إلى بلورةِ غايةٍ محدّدةٍ للأحداثِ، من أجلِ إنتاجِ وإعادةِ إنتاجِ أيديولوجيا دينيّةٍ وسياسيّةٍ وأخلاقيّةٍ ارتبطت بالسّلطةِ.

وكان التّاريخ الإسلامي يُخلط بقيمٍ دينيّةٍ وأخلاقيّةٍ معيّنةٍ، ممّا يعني أنّ المصالحَ السّياسيّةَ والمذاهبَ الدّينيّةَ لعبت دورًا حاسمًا في تشكيلِ أنماطِ الكتابةِ التّاريخيّةِ، ناهيك عن غايات المؤلِّفِين ووجهات نظرِهم، وتأثيرها في تفسيرِاتهم الخاصِّة للأحداثِ، من خلالِ كيفيّةِ الاختيارِ والتّرتيبِ والتّحريرِ للمصادرِ المبكِّرةِ، وهو ما أُطلقَ عليه بـ"التّأليفَ المتواري".

وهو ما يقود، أيضًا، إلى الاهتمام بكيفيةِ تشكّلِ الذّاكرةِ التّاريخيّةِ في الكتاباتِ المبكّرةِ، وكيف تمّ توظيفُ الانقسامِ الطائفي للذّاكرةِ في معالجةِ إشكاليّةِ العدالة مقابل وحدةِ الأمّةِ، بعد انتهاءِ التّوازنِ السِّياسي-الدِّيني الذي أسّسهُ النّبي. وهذا ما يتفحّصه الكتابُ مليًّا في أنماطِ الكتابات الأولى في السّيرةِ والمغازي والمدوّناتِ الّلاحقةِ، بتبنّي النّظريّاتِ والمناهج السّرديّةِ في قراءةِ التّاريخِ لما تقدّمه من رؤى تكشف عمّا وراء التّاريخ والسّرد.

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