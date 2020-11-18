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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الكوك» ارتفاع طفيف اليوم ليسجل بـ2.605 دولار

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:23 ص
فحم الكوك
فحم الكوك
أسامة الشندويلي _علا العلاف
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سجل متوسط سعر فحم الكوك المصنع، اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020، ارتفاعًا طفيفًا اليوم يبلغ حوالي 2.605 دولار للطن، وفقًا لأسعار بورصة السلع العالمية.

وتعد شركة النصر لصناعة الكوك- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية- الشركة المصنعة لفحم الكوك، حيث يتم توريده للمصانع في مصر وخارجها لاستخدامه كوقود لتشغيل بعض المصانع.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

وتسعى مصر لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع في إطار العمل على دعم الصناعة المحلية خاصة في ظل أزمة كورونا، والوصول إلى تخفيض الواردات ودعم الصادرات المصرية من الصناعة المحلية.

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