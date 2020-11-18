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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم «12 عام من العبودية» بمركز الثقافة السينمائية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:22 ص
12 عام من العبودية
12 عام من العبودية
نضال ممدوح
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ًيُنظم مركز الثقافة السينمائية٬ بمقره الكائن في ٣٦ شارع شريف بوسط البلد٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ عرض للفيلم الروائي الطويل "12 عام من العبودية"، للمخرج ستيف ماكوين.

الفيلم من إنتاج عام 2013 وتبلغ مدة عرضه 134 دقيقة، فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم عام 2013، وجائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم دراما. الفيلم من بطولة: شيواتال ايجيوفور، مايكل فاسبندر، بنديكت كومبرباتش، بول دانو، بول جياماتى، براد بيت، سارة بولسون.

تدور أحداث الفيلم في فترة ما قبل الحرب الأهلية الأمريكية حول رجلٍ أمريكي حر ذي بشرةٍ سمراء من أصلٍ أفريقي، يٌدعى سولومن، يعيش مع زوجته وأطفاله في نيويورك، ويكسب قوت يومه من النجارة وعزف الكمان، في أحد الأيام يتم اختطافه وبيعه في سوق الرقيق ليصبح من ذات اليوم عبدًا لمالك العبيد القاسي إدوين إبس.

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