الليلة.. مناقشة رواية «دايدالوس» بأتيليه القاهرة

يستضيف أتيليه القاهرة٬ بمقره الكائن بشارع كريم الدولة من طلعت حرب٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ لقاء مفتوح لمناقشة رواية "دايدالوس" وهي الرواية الثانية لمؤلفها عمرو جنيد٬ بعد رواية "يناير مؤقت".ويتناول الرواية وبالنقاش والتحليل كلا من: الشاعر والناقد أسامة جاد، والروائي محمد علي إبراهيم، ويدير الندوة القاص أحمد حلمي.وكانت الرواية قد صدرت العام الماضي عن دار الكنزي للنشر٬ ومنها نقرأ: "ثم يرتفع بسقف الحديث إلى السياسة والوضع العام المتجمد على يد مبارك ويمدحه، ويذهب إلى أخبار حرب الخليج، ورأيه في صدام حسين الذي يقرنه بالترحم على جمال عبدالناصر، هنا يتدخل أبي بعبارته الشهيرة مقاطعا: "أنا أحتقر كل من جلس على عرش مصر، من أول نارمر حتى مبارك".