رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. مناقشة رواية «دايدالوس» بأتيليه القاهرة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:20 ص
دايدالوس
دايدالوس
نضال ممدوح
طباعة
يستضيف أتيليه القاهرة٬ بمقره الكائن بشارع كريم الدولة من طلعت حرب٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ لقاء مفتوح لمناقشة رواية "دايدالوس" وهي الرواية الثانية لمؤلفها عمرو جنيد٬ بعد رواية "يناير مؤقت".

ويتناول الرواية وبالنقاش والتحليل كلا من: الشاعر والناقد أسامة جاد، والروائي محمد علي إبراهيم، ويدير الندوة القاص أحمد حلمي.

وكانت الرواية قد صدرت العام الماضي عن دار الكنزي للنشر٬ ومنها نقرأ: "ثم يرتفع بسقف الحديث إلى السياسة والوضع العام المتجمد على يد مبارك ويمدحه، ويذهب إلى أخبار حرب الخليج، ورأيه في صدام حسين الذي يقرنه بالترحم على جمال عبدالناصر، هنا يتدخل أبي بعبارته الشهيرة مقاطعا: "أنا أحتقر كل من جلس على عرش مصر، من أول نارمر حتى مبارك".

موضوعات متعلقة

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

الزمالك يضع سياسة جديدة فى تعاقدات الموسم المقبل

«مذبحة حدائق الأهرام».. شاب يقتل والدته وشقيقته ويطعن زوج أخته

أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء 17-11-2020

الصور

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

image description

سناء رزق أمينًا مساعدًا لجامعة دمياط

image description

«تجارة أسيوط» تناقش تفعيل أدوار الشباب في المجال العام

الأكثر قراءة

«مذبحة حدائق الأهرام».. شاب يقتل والدته وشقيقته ويطعن زوج أخته

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

مزق والدته وشقيقته.. تفاصيل جديدة في مذبحة حدائق الأهرام

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

إنفوجراف

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

ما هو موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة؟

طيار فرنسي استعراضي يلقى حتفه في حادث بدبي

روبوت يفرض وضع الكمامة والتباعد الجسدي داخل متجر في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 17-11-2020

أيام زمان

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

جددت عذابك ليه؟.. مأساة أحمد رامي في الكتابة دون أجر للست

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
المزيد

الثقافة

عبادة الأحجار عند الساميين.. أحدث مؤلفات المفكر فراس السواح

انطلاق فعاليات مؤتمر «أدب الأطفال ورؤية مصر 2030».. اليوم

الرافدين تصدر كتاب «إشكاليات الذاكرة والسيرة والمغازى»

الليلة.. عرض فيلم «12 عام من العبودية» بمركز الثقافة السينمائية