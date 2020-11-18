الليلة.. أمينة عبدالله بضيافة نادى أدب آفاق

تحل الشاعرة أمينة عبدالله٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، بضيافة نادي أدب آفاق اشتراكية، في أمسية شعرية لمناقشة ديوانها "بنات للألم".ويناقش الديوان الناقد مدحت صفوت والشاعرة ابتسام أبو سعدة، فيما يدير اللقاء الشاعر مصطفى الجارحي، وتشرف على فعاليات وأنشطة النادي الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين.يشار إلى أن أمينة عبد الله أصدرت من قبل دواوين: ألوان رغاوي البيرة الساقعة، بنت الشتا، سوبر ماركت، كان الماء عبدًا ساجدًا، بروفة جنرال لدخول الجنة، سندات ملكية.يذكر أن نادي أدب آفاق كائن في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز، متفرع من شارع صبري أبو علم، وسط البلد، بجوار محطة مترو أنفاق محمد نجيب.