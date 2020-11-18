سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 18-11-2020

يرصد موقع " الدستور" سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء 18-11- 2020، خلال التعاملات الصباحية، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:ووفقًا للسوق المحلى، نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.محليًا، استقر الريال السعودي وبلغ متوسط سعر الصرف في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 18-11-2020سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.15 جنيه للشراء.4.18 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.07 جنيه للشراء.4.18 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.06 جنيه للشراء.4.22 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.07 جنيه للشراء.4.18 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.06 جنيه للشراء.4.18 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14 جنيه للشراء.4.18 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.09 جنيه للشراء.4.18 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.08 جنيه للشراء.4.18 جنيه للبيع.يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.