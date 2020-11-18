الليلة.. نايف الرشدان بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

يحل الشاعر السعودي نايف الرشدان٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث أون لاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن يقرأ «الرشدان» مجموعة من قصائده الشعرية بعنوان: «أجنحة - بحر الغريق- فنجانها».و«نايف الرشدان» شاعر وناقد سعودي٬ عضو لجنة تحكيم برنامج أمير الشعراء، الذي يبث من قناة «أبوظبي»، صدر له المجموعات الشعرية: خطى تخف على اللهب٬ لون خارج الطيف، بالإضافة إلى كتبه النقدية نذكر منها: مراثي أي تمام٬ الشعر العربي والقيم الفنية٬ روايات غازي القصيبي٬ أسس الكتابة الابداعية٬ مهارات التعبير الفني وغيرها.